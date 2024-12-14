Trendyol Süper Lig’de 16. hafta heyecanı, Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak maç, 15 Aralık 2024 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe, moral arıyor

Son iki resmi maçında Beşiktaş ve Athletic Bilbao’ya mağlup olan Fenerbahçe, kötü gidişata dur demek istiyor. Sarı-lacivertliler, ligde lider Galatasaray ile aralarındaki 6 puan farkı kapatmak için Başakşehir karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, taraftarı önünde üç puan alarak moral bulmayı amaçlıyor.

Başakşehir zorlu deplasmanda

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ise zorlu Fenerbahçe deplasmanında puan veya puanlar almayı hedefliyor. Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Başakşehir, güçlü rakibi karşısında sahadan avantajla ayrılmak için mücadele edecek.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 15 Aralık 2024 Pazar

Saat: 19.00

Stad: Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu

Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i

Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko

Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen bu karşılaşma, Süper Lig’de zirve yarışı açısından büyük önem taşıyor.