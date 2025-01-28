Aydın’ın İncirliova ilçesinde CHP Meclis Üyesi olan Serkan Güvenç, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Bu hamle, bölgedeki siyasi dengeleri hareketlendirdi. AK Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Güvenç’in AK Parti'ye katılmasından dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Kaya'dan teşekkür

Başkan Aytekin Kaya, yaptığı açıklamada, "Serkan Güvenç’e AK Parti ailesine katıldığı için teşekkür ediyorum. Hep birlikte ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek, yeni katılımların partisinin gücünü pekiştirdiğini belirtti.

İlçenin gelişmesi ve sorunların çözülmesi için bu yola çıktıklarını belirten Kaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel bir kentte yaşaması için belediye meclisimizde birlikte karar alacak ve alınan kararları, birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İncirliovamız için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."