CHP’li meclis üyesi Kürkçü sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamayla Çerçioğlu’na yüklendi.

Kürkçü, kendisine ulaşan bir belediye çalışanının iddialarını paylaşarak, “Emekçi kardeşlerimizin üzerinden elinizi çekin!” çağrısında bulundu. Paylaşımda yer alan mesaja göre, bir belediye çalışanı, kendisine “Ya CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılırsın ya da işten çıkarılırsın” şeklinde baskı yapıldığını ve bu talebi reddettiği için birkaç işçi arkadaşıyla birlikte işten çıkarıldığını iddia etti.

Çalışanın aktardığı ifadeler şöyle:

“Abim, sizin numaranızı Facebook’tan aldım. Bana ‘Ya CHP’den istifa edip AKP’ye katılırsın ya da işten çıkarılırsın’ dediler. Ben de partimden ayrılmayacağımı ve sadece işimin başında olduğumu söyledim. Ama bu sabah beni ve birkaç işçi arkadaşımı işten çıkardılar.”

“Gariban İşçinin Rızkıyla Oynamak Siyaset Değildir”

CHP’li meclis üyesi, iddiaları sert bir dille eleştirerek şunları söyledi:

“Özlem Çerçioğlu, bu kadar mı yüzünüz kızarmıyor? Gariban işçinin, emekçinin, evine ekmek götürmeye çalışan insanların rızkıyla oynamak siyaset midir? Zorbalıkla, tehditle bir yere varabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu baskılar, bu tehditler kabul edilemez.”

“Bu Halk Bunun Hesabını Soracak”

Açıklamasının sonunda Çerçioğlu’na doğrudan seslenen Kürkçü, “Bir kez daha sesleniyoruz: Haddinizi bilin! Emektar işçilerimizin üzerinden elinizi çekin! Unutmayın, gün gelecek bu halk size bunun hesabını soracak” ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden ise söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.