Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'ya en fazla prim borcu bulunan 6 CHP’li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Belediyelere ait mevduat ve şirket hesaplarına bloke konulurken, CHP’liler bu adımı "siyasi operasyon" olarak nitelendiriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, durumun sadece bir tuzak olduğunu söylerken, CHP Genel Başkanı Özel, belediyelere yönelik haciz işlemlerine sert tepki gösterdi.

İzmir'den Tepki: "Bize tuzak kuruyorlar"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, SGK borçlarının yapılandırılmaması nedeniyle İzmir’in şirket hesaplarında haciz uygulanmasına karşılık, "İzmirlilerin vergilerinden yapılan parayı kesmeye yönelik tuzak kuruyorlar" diyerek süreci eleştirdi. Tugay, borçların taksitle ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Özel'den sert açıklama: "Siyasi bir operasyon"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SGK borcu sıralamalarının yıllardır açıklanmadığını belirterek, "Müteahhitler, yandaşlar ve akrabaların adlarını açıklayın" diyerek hükümete yüklendi. İzmir örneğiyle açıklamalarına devam eden Özel, "Biz bu parayla Aydın'da et, İzmir'de süt dağıtıyoruz, Türkiye genelinde kent lokantalarıyla hizmet veriyoruz" dedi.

Zeyrek: "Yalnızca CHP’li belediyeler hedef alındı"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sadece CHP’li belediyelere haciz uygulanmasının siyasi bir operasyon olduğunu savunarak, CHP’li belediyelerin SGK borçlarının yalnızca yüzde 6.5'inin partiye ait olduğunu belirtti. Zeyrek, bu hareketin adil olmadığını ve kamu kaynaklarının dağıtımında eşitsizlik yarattığını ifade etti.

Milletvekillerinden Tepkiler: "Finansal Kayyum"

CHP milletvekilleri de bu durumu "finansal kayyum" olarak tanımlayarak, "Sandıktan korkan AKP, belediyelere hizmet etmeyi engelliyor" şeklinde açıklamalar yaptı. İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Cumhurbaşkanının talimatıyla, CHP’li belediyelerin hizmetlerine engel olmayı amaçlıyorlar" dedi.

Sevda Erdan Kılıç: "Halkın iradesine darbe"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise, hacizlerin halkın iradesine ve belediyelerdeki emekçilerin alın terine darbe olduğunu belirterek, bu işgal operasyonlarına boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

Belediyeler ve hükümet arasındaki siyasi gerilim devam ediyor

CHP'li belediyelere yönelik haciz işlemi, siyasi gerilimleri tırmandırırken, iktidarın ve muhalefetin birbirine yönelik açıklamaları hız kesmeden devam ediyor. Hem belediye başkanları hem de milletvekilleri, yaşananları adaletin ve halkın hizmet alma hakkının ihlali olarak nitelendiriyor.