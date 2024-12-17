ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya devi TikTok’un yasaklanması planlarına karşı TikTok CEO’su Shou Zi Chew ile görüşeceğini açıkladı. CBS News’in haberine göre, kritik toplantı pazartesi günü Florida’daki Trump’ın Mar-a-Lago malikanesinde gerçekleşecek.

Bu yılın başlarında ABD yönetimi, TikTok’un Çinli ana şirketi ByteDance tarafından 19 Ocak 2025’e kadar satılmaması durumunda ülkede yasaklanacağını duyurmuştu. Kararın ardından TikTok, yasağın ertelenmesi için ABD Yüksek Mahkemesi’ne acil başvuruda bulunmuştu.

ABD yönetimi, TikTok'un Çin Hükümeti ile görüştüğünü düşünüyor

ABD yönetimi, TikTok’un ByteDance ile Çin hükümeti arasında bir bağlantı olduğundan şüphelenerek, platformun ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu öne sürmüştü. Ancak hem ByteDance hem de TikTok yönetimi, bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

TikTok, ABD’de en önemli sosyal platformlardan biri olduğunu vurgulayarak, olası bir yasağın şirkete ve platform kullanıcılarına "telafisi imkansız zararlar" vereceğini belirtti.