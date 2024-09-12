Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yaşanan olayda, Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit'in güvenlik prosedürü gereği aracının altının kontrol edilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seyhan Burak Sürmeli görevden alındı. Bu olay, başta CHP olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekti. CHP’li Murat Bakan, teğmenin görevden alınmasını sert bir dille eleştirirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sorular yöneltti.

Güvenlik prosedürü tartışması

26 Temmuz günü Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelen Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit’in aracı, nizamiye girişinde güvenlik gereği kontrol edildi. Ancak bu rutin güvenlik prosedürünün ardından, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seyhan Burak Sürmeli görevden alındı. Bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, konuyla ilgili açıklama yapan CHP’li Murat Bakan, "Görevini yaptığı için mi görevden alındı?" sorusunu gündeme taşıdı.

CHP’li Murat Bakan’dan sert tepki

CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, olayla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Bakan, "Yüksek ego ile hareket eden bir kaymakam vekili, görevini layıkıyla yapan bir teğmeni görevden aldırabiliyor. Bu kabul edilemez" diyerek, görevden alınma kararının arkasındaki nedenlerin açıklanmasını istedi.

“Teğmen görevini yapıyordu”

Bakan, teğmenin yaptığı kontrolün, teröre karşı alınan rutin bir güvenlik önlemi olduğunu vurgulayarak, "Bu tür kontroller Türkiye’nin her yerinde sabit birliklerde yapılır. Kaymakam vekilinin aracı da dahil, diğer araçlar da bu prosedüre tabidir. Görevini yerine getiren bir teğmenin bu şekilde cezalandırılması kabul edilemez" dedi. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelik sorular yönelten Bakan, olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti.

Meclis’e taşınan soru önergeleri

CHP'li Murat Bakan, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seyhan Burak Sürmeli’nin görevden alınmasının nedeni Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit’in aracının kontrol edilmesi midir? Bu tür güvenlik kontrollerinin, sabit birliklerin terör saldırılarından korunması için alındığı bilinirken, neden böyle bir karara imza atılmıştır? Görevini yapan bir teğmenin bu şekilde görevden alınması nasıl açıklanabilir? Olayla ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır, başlatılacak mıdır? Sabit birliklerin her zaman terör hedefi olduğu bilinmektedir. Söz konusu olayda olduğu gibi araç kontrolü yapılmasına izin vermeyerek birliğin emniyetini tehlikeye düşüren kişilerle ilgili hangi yaptırımlar uygulanmaktadır?