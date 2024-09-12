Trabzonspor'da Gift Orban ısrarı devam ediyor. Yeni teknik direktör Şenol Güneş raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo mavili ekip Lyon'da forma giyen Orban için temasları sıklaştırdı.

Fransız medyasından mvz-sport'ta yer alan habere göre, Lyon Orban'ı göndermeye sıcak bakıyor. Haberde yer alan bilgilere göre Trabzonspor geçen hafta yaptığı teklif ile 1 milyon Euro'luk 1 yıllık kiralama bedeli ve 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma seçeneği sundu.

Fransız ekibi Lyon'un ise bu rakamı 8 milyon Euro civarına çekmeye çalıştığı, aynı zamanda da sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği belirtiyor. Ocak ayında Lyon, Nijeryalı için 12 milyon Euro ödemişti. Fransız medyasına göre yakın zamanda Trabzonspor'un bu transferi bitireceği ifade edildi.