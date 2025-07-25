CHP’li Bakan, Konya’da polisin darp edildiği olayı Meclis’e taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir polis memurunun eşi ve çocuklarının yanında darp edildiği iddiasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Bakan, olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi sundu.

Kavga kafeden sokağa taştı

Olay, geçtiğimiz günlerde Selçuklu ilçesinde bir kafede meydana geldi. İddialara göre, bir polis memuru ailesiyle birlikte kafede otururken masa düzenlemesi nedeniyle işletme çalışanlarıyla tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı ve taraflar arasında fiziksel kavgaya dönüştü. Polis memuru ile kafe işletmecisi ve işletmecinin hâkim olan kardeşi karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi oldu. Ayrıca hâkim olduğu öne sürülen kişinin, kamu gücünü kişisel ilişkilerde nüfuz amacıyla kullandığı iddiaları da gündeme geldi.

Bakan: “Hakikat ortaya çıkarılmalı” dedi

Murat Bakan, olayın aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

“Konya’daki görüntüler bir an önce açıklığa kavuşturulmalı, iddialar araştırılmalı ve hakikat ortaya çıkarılmalıdır. İçişleri Bakanlığı’nın derhal mülkiye müfettişlerini görevlendirmesi gerekirdi. Kaç gün geçti, Ali Yerlikaya’dan bu konuda tek bir açıklama gelmedi. Eğer bir polis memuru, eşinin ve çocuklarının önünde darp edildiyse bunun hesabı sorulmalıdır. Türk polisinin itibarı korunmalıdır. Yerlikaya üzerine düşeni geç de olsa yapmalı ve müfettiş görevlendirmelidir. Adalet Bakanı da yargı mensubu olduğu iddia edilen kişiyle ilgili gerekeni yapmalıdır. Yargı mensubu olmak, kimseye dokunulmazlık ya da başka bir kamu görevlisi üzerinde baskı kurma hakkı vermez.”

Mülkiye müfettişi görevlendirildi mi?



CHP’li Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

Konya’da bir polis memurunun ailesiyle birlikte darp edildiği iddiasıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildi mi?

Görevlendirilmediyse bunun gerekçesi nedir?

Yargı mensubuyla ilgili idari soruşturma başlatıldı mı?

Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a da şu sorular yöneltildi:

Polis memurunun darp edildiği olayda, kafe sahibinin kardeşi olan yargı mensubunun nüfuz kullandığı iddialarına ilişkin idari bir soruşturma başlatıldı mı?

Soruşturma başlatıldıysa detayları nelerdir?

Başlatılmadıysa gerekçesi nedir?

CHP’li Murat Bakan, olayın takipçisi olacaklarını ve adaletin tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.