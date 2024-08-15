CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, adres bildirmeyen 396 bin Suriyelinin Avrupa'ya gittiği açıklamasına sert tepki gösterdi.

Bakan, Geri Kabul Anlaşması'nın yükümlülüklerini hatırlatarak, “Eğer 396 bin Suriyeli gerçekten Avrupa'ya gittiyse, çoktan geri gönderilmiş olurlardı” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, adres güncelleme duyurusuna yanıt vermeyen 396 bin Suriyelinin Avrupa'ya gittiği yönündeki açıklaması, kamuoyunda tartışma yarattı. CHP'li Murat Bakan, Yerlikaya'nın bu iddiayı nasıl tespit ettiğini ve Avrupa Birliği (AB) ile yapılan Geri Kabul Anlaşması'nın bu bağlamda nasıl işlediğini sorguladı.

Bakan, “Kayıp 396 bin Suriyeli, Avrupa’ya ulaşmış olsaydı, zaten kısa süre içinde geri gönderilmiş olurlardı ve Sayın Yerlikaya’nın bu insanları aramasına gerek kalmazdı. Çünkü nerede olduklarını ve ne zaman Türkiye’ye varacaklarını AB çoktan bildirmiş olurdu" diyerek İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarındaki tutarsızlıklara dikkat çekti.

Geri Kabul Anlaşması ve Türkiye'nin yükümlülükleri

Murat Bakan, Türkiye ile AB arasında 2016 yılında imzalanan Geri Kabul Anlaşması'na atıfta bulunarak, AB'ye yasadışı yollarla geçen göçmenlerin geri kabul edilmesi sürecinin nasıl işlediğini anlattı. Bakan, bu anlaşmanın Türkiye’ye ciddi yükümlülükler getirdiğini ve AB'nin, Türkiye üzerinden gelen göçmenleri geri gönderebileceğini vurguladı.

CHP'li Bakan, Ali Yerlikaya'nın açıklamalarının kamuoyunda kafa karışıklığı yarattığını ve bu kişilerin Avrupa’ya nasıl ulaştığının açıklanması gerektiğini ifade etti.

Bakan, "Kaçak yollardan Avrupa'ya giden Suriyeliler gerçekten kayıt altına alınmadıysa, Sayın Yerlikaya bunu nasıl tespit etti?" diye sorarak, açıklamaların düzeltme gerektirdiğini belirtti.