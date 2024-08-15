Denizli’de yaşanan cinayet olayının zanlısı Melih K. (30), Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yakalanırken, cinayet silahı Denizli’de bulundu. Cinayet zanlısının yakalanma süreci ve detayları ise dikkat çekti.

Olayın detayları

28 yaşındaki Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16) ile husumetli olan Melih K., yolda karşılaştı. Melih K., yanındaki silahla ateş açarak, Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez’i hedef aldı. Babasına siper olan Muhammet Hüseyin Görmez, olayda hayatını kaybetti. Babası ise ağır yaralandı.

Özel ekip kuruldu

Cinayet sonrası kaçan Melih K.’yı yakalamak için Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel bir ekip kuruldu. Zanlının Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, tatil beldesinde temel gıda ürünleri satan işyerlerindeki güvenlik kameralarını dikkatle izledi.

47 saat süren takip

Polis ekipleri, cinayet zanlısının bölgede olduğunu doğruladıktan sonra, 47 saat süren takip ve gözetim sonrası operasyon düzenledi. Melih K., kıyafet değiştirerek kamufle olan polisler tarafından Kuşadası’nda kıskıvrak yakalandı.

Cinayet silahı Denizli'de bulundu

Melih K.’nın ilk ifadesinde, cinayet silahını Denizli’de sakladığını itiraf etmesi üzerine, Denizli’ye yönelik bir operasyon başlatıldı. Yapılan aramalarda, cinayet silahı bulundu ve suç delili olarak kayıtlara geçti.