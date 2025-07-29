CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, milletvekillerinin verdiği yazılı soru önergelerine Bakanlıklar tarafından zamanında yanıt verilmemesini Meclis gündemine taşıdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a bu konuda soru önergesi sunan Bakan’a, yanıt Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’dan geldi.

Bozdağ, CHP’li Murat Bakan’ın talebi doğrultusunda, 28. Yasama Dönemi’nde verilen yazılı soru önergelerinin partilere göre dağılımı ile Bakanların bu önergeleri yanıtlama oranlarını detaylarıyla paylaştı.

Önergelerin büyük kısmı süresi geçtikten sonra ya da hiç yanıtlanmadı

Bozdağ’ın verdiği bilgilere göre, 21 Temmuz 2025 itibarıyla milletvekilleri tarafından Meclis’e toplamda 30 bin 546 yazılı soru önergesi sunuldu. Bu önergelerin yalnızca 4 bin 3 tanesi yasal süresi içinde yanıtlandı.

Yanıtların 16 bin 908’i yasal süre geçtikten sonra verildi, kalan 8 bin 792 önerge ise tamamen yanıtsız bırakıldı. CHP’li milletvekillerinin verdiği önerge sayısı ise 12 bin 128 oldu.

Murat Kurum en çok önerge yanıtsız bırakan Bakan oldu

Murat Bakan’ın talebi doğrultusunda Bakanlık bazlı yanıtlanma verilerini de açıklayan Bozdağ, önerge sayılarının en çok yöneldiği Bakanlıkları şöyle sıraladı:

Adalet Bakanlığı: 4.282 önerge

İçişleri Bakanlığı: 4.105 önerge

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 3.347 önerge

Tarım ve Orman Bakanlığı: 2.795 önerge

Sağlık Bakanlığı: 2.520 önerge

Yanıt oranları dikkate alındığında, en çok önerge yanıtsız bırakan Bakanlık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Bakan Murat Kurum, kendisine yöneltilen 1.682 önergeye yanıt vermedi. Onu sırasıyla Ali Yerlikaya (1.345), Yılmaz Tunç (1.238) ve Kemal Memişoğlu (1.156) izledi.

Buna ek olarak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yöneltilen 622 önergeden 543’üne yanıt vermedi. Bu oran, toplam içinde en düşük yanıt oranlarından biri olarak dikkat çekti.

Meclis Başkanlığı süreci takip ettiğini bildirdi

CHP'li Murat Bakan, önergesinde birçok Bakanlığın yazılı soru önergelerini ya hiç yanıtlamadığını ya da yüzeysel ve yetersiz cevaplar verdiğini belirtti. Bu durumun Meclis’in denetim işlevini zayıflattığını, kamuoyunun bilgi alma hakkını engellediğini ve milletvekillerinin Anayasal haklarını kullanmasını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Bozdağ ise Meclis Başkanlığı'nın bu konuda çeşitli dönemlerde uyarı yazıları gönderdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yasama döneminde de Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile bakanlıklara 5 Aralık 2023, 28 Haziran 2024, 5 Aralık 2024 ve 24 Haziran 2025 tarihlerinde yazılı bilgilendirme yapılmıştır. Yazılarda, önergelerin yasal süresi içinde ve TBMM'nin saygınlığına uygun şekilde, tam, yeterli ve tatminkar nitelikte cevaplandırılması gerektiği iletilmiştir. Bu uygulama sürecektir.”

CHP’li Bakan, bakanların karnesini kamuoyuyla paylaştı

CHP’li Murat Bakan, 28. Yasama Dönemi’nde Bakanlıkların yazılı soru önergelerine yanıt durumlarını içeren detaylı verileri kamuoyunun erişimine açtı. Bakan, tüm verileri içeren ve partilere göre önerge dağılımı ile Bakanların bireysel “yasama karnesi” bilgilerinin yer aldığı bir internet bağlantısı da paylaştı:

Verileri incelemek için: https://tinyurl.com/45f4rt6x

CHP'li Bakan’ın bu hamlesi, Meclis'teki denetim süreçlerinin şeffaflaşmasına katkı sağlarken, yürütme organının hesap verebilirliğini de yeniden gündeme taşıdı.