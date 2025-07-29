İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen Kültür Etkinlikleri, renkli dans gösterileriyle başladı. Belediye kursiyerleri ve konuk ekiplerin sahne aldığı gecede izleyiciler müzik ve ritmin coşkusuna ortak oldu. Etkinlikler üç gün boyunca devam edecek.



Ritme Kulak Ver gecesiyle görkemli açılış

Dikili Belediyesi’nin 28, 29 ve 30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği Kültür Etkinlikleri, ilk gün düzenlenen “Ritme Kulak Ver” dans gecesiyle başladı. 75. Yıl Parkı’ndaki etkinlikte belediye kurslarına katılan her yaş grubundan katılımcılar ve çeşitli konuk dans ekipleri sahne aldı.

Gecede; bale, halk oyunları, hip hop, vals, bellydance, Latin dansları, ışıklı poi, Fiesta-Macarena, serbest dans ve kılıç kalkan gibi farklı türlerde gösteriler sergilendi.

Özel ailesi de etkinlikteydi

Gösteriye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel de katıldı. Belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaşın takip ettiği gece, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Başkan Kırgöz: “Sanatla dolu üç gün”

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, açılış gecesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kültür Etkinliklerimizin ilk gününde dansın, müziğin ve sanatın coşkusunu hep birlikte yaşadık. Belediyemiz kursiyerlerini ve konuk ekiplerimizi keyifle izledik. Emeği geçen herkese ve bu güzel yaz akşamında bizlerle olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca her yaştan vatandaşımıza hitap edecek programlarımız sürecek. Dikili’nin kalbi sanatla atmaya devam edecek.”