Ege TV'de yayınlanan Sinan Koyuncu ile Söz Meclisten Dışarı programının bu haftaki konuğu, Buca Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Yıldız oldu. Yıldız, Buca’da gerçekleştirilen önemli projeleri ve belediyenin yürüttüğü sosyal yardımları anlattı. Özellikle, bölgedeki dezavantajlı çocuklar için ücretsiz eğitim sunan anaokulu projesi ve Hz. Hamza Camii çevresindeki sosyal yapılara dikkat çekerek, Buca’nın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşan Belediye Başkanı Görkem Duman’ın çalışmalarını değerlendiren Yıldız, ilçede gerçekleştirilen sosyal hizmetler ve halk sağlığı projeleri hakkında da müjdeler verdi. Bu kapsamda, Buca'daki eğitim ve sağlık alanındaki yenilikler ve belediyenin destekleyici hizmetleri gündeme geldi.

Ücretsiz anaokulu

Kendi emeğiyle hazırladığı Hz. Hamza Camii’nden bahseden Mustafa Yıldız, “Burası Çamlıkule 242/30 Sokak’ta otobanın hemen altında yer alan, camiden ziyade bir külliye şeklindedir. Alt katında iki tane konferans salonu var. Bu konferans salonları taziyelerde kullanılabilecek şekilde dizayn edildi. Bazen de o yöre insanının toplanıp istişare yapması için kuruldu. Buranın üstünde de 4 sınıflık bir anaokulu var. Burası dezavantajlı bir bölge olduğu için 4-6 yaş arasındaki çocuklarımızın eğitimi için yapıldı. Öğretmenlerimiz milli eğitim müfredatına uygun olacaklar. Ücret almayacağız. Tamamıyla sosyal sponsorluk olacak. O bölgede çocuk sayısı çok fazla bu yüzden sabahçı ve öğlenci şeklinde iki bölüm yapmayı düşünüyoruz. Bu projeyi ben Almanya’da öğrendim” dedi.

5 milyarlık bütçe

Buca’da yaşayan Çölyak hastalarına yönelik çalışmalar olduğunu vurgulayan Yıldız, “Bizim ilk defa bütçemiz 2025 yılının bütçesi olacak. Bizim bütçemiz 5 milyar liraya yakın. Bu bütçeyle Başkanımız rahat rahat vaat ettiği şeyleri yerine getirir. Görkem Başkan yeniliklere açık bir insan. Şu an Çölyak hastalarıyla ilgili bir çalışma yapılıyor. Bunlara gıda yardımı yapılacak. Halka yönelik ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyorlar” diyerek bir müjde verdi.

Yapılaşma sorunu

Buca’nın sorunlarına değinen Yıldız, “Buca 650 bin nüfusa sahip. Türkiye’nin 52 vilayetinden büyük bir ilçe. Buca’nın en büyük sorunlarından bir tanesi yapılaşma. Sokakları dar, trafiği sıkıntılı. Buca’nın sorunları yıllarca birikerek bu duruma gelmiş. Başkan Görkem Duman sorunlara çok yatkındır. Geldiği günden beri sorunların üzerine gidiyor. Şu an mükemmel bir çalışması var. Kent lokantasında 45 liraya insanlara yemek yedirebiliyoruz. Lokantaya gidemeyen insanlar oraya gidiyor. Gelenlerin yüzde 99’u ihtiyaç sahibi insanlar” diye konuştu.

Gençlik merkezleri

Buca’da öğrenciler için pek çok merkez olduğunu vurgulayan Mustafa Yıldız, “Tarık Akan Kültür Merkezi’miz var. Öğrenciler gidip oradan yararlanıyorlar. Çay ve kahveleri de ücretsiz. Aziz Nesin Kültür Merkezi’miz var yine aynı şekilde yararlanabiliyorlar. Eski Kaymakamlık binası öğrenciler için hazırlanıyor. Göksu’da büyük bir yapı var orada 20 sınıflık bir dershane yapılıyor. Türkan Saylan Merkezi’miz var. Bizim bu şekilde 24 saat çalışan birimlerimiz var. Belediye Başkanımız Görkem Duman şu sıralar bazı bölümlere kütüphane yaptırıyor. Bu kütüphaneler için özel bir birim kurdurdu” ifadelerini kullandı.

Siyasi polemik

Pazar yeri hakkındaki yolsuzluk iddialarına da yanıt veren Mustafa Yıldız, “Burada bir yolsuzluk varsa gidip şikayet edebilirler. Ortada siyasi bir polemik var. Ben siyaset yapmıyorum. Benim için insanlara hizmet etmek önemlidir. Kötülemenin bir anlamı yok. Eğer bir yolsuzluk varsa bu ülkenin hakimi var, savcısı var gidip şikayet ederlerse gereği yapılır” açıklamasında bulundu.

Çölyak hastalığı nedir?

Çölyak; arpa, buğday, çavdar gibi glüten proteini içeren gıdalar nedeniyle ince bağırsaktaki hücrelerin zarar görmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Gluten içeren tahıllı gıdalar tüketildiğinde bağışıklık sistemi bu gluteni zararlı madde olarak algılar ve bağırsak hücrelerine saldırmaya başlar. Bunun sonucunda bağırsak, zamanla görevini yerine getiremez duruma gelir ve çölyak hastalığı ortaya çıkar. Çölyak hastalığında ince bağırsağın içindeki villus adı verilen, besin emiliminin sağlandığı parmaksı çıkıntılardan oluşan tabaka zarar görür. Bağırsak mukozasındaki bu değişiklikler besin maddelerinin sindirimini ve emilimini olumsuz etkiler. Özellikle demir ve folik asit gibi kan yapımının ana elemanlarının emilimi bozulur. İleri yaşlarda hastalığın belirtileri daha geniş bir yelpazeye yayılır. Hastalığın tedavisi yoktur ve gluten içeren gıdalar kesildiğinde bağırsaktaki zarar önlenir ve şikayetler yok olur.