Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadele boyunca üstün bir oyun sergileyen Sarı-Lacivertliler, karşılaşmanın sonunda hak ettikleri galibiyeti elde etti.

Zorunlu değişiklik ve erken goller

Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve zorunlu değişiklikler yaşandı.

Mücadelede sakatlık yaşayan Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic ilk yarıda maçı bıraktı. 33. dakikada Hırvat kalecinin yerine Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu.

53. dakikada Oğuz Aydın da sakatlığı nedeniyle kenara gelirken Fenerbahçe'de üçüncü kötü haber Becao'dan geldi. Brezilyalı savunmacı 78. dakikada sedyeyle sahayı terk ederken değişiklik hakkı biten sarı-lacivertliler maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Başakşehir, 59. dakikada Piotr Zielinski'nin asistinde Piatek'in ceza sahasında kaleci Ertuğrul'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda gol buldu ve maça denge getirdi. Ancak Fenerbahçe'nin güçlü reaksiyonu gecikmedi.

Tadic ve En-Nesyri’nin etkileyici performansı

74. dakikada Dusan Tadic'in harika ortasında En-Nesyri, etkileyici bir kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Maçın son anlarına girilirken, 90. dakikada bir korner organizasyonunda yine En-Nesyri’nin yükselerek yaptığı kafa vuruşu, Başakşehir defansının müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Fenerbahçe’nin 3. golüyle maçın skorunu belirledi.

Fenerbahçe, 3-1’lik skorla üst sıralara tırmandı

Fenerbahçe, kazandığı 3 puanla Süper Lig'deki yarışta iddialı konumunu korudu. Başakşehir ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

35 puana yükselen sarı-lacivertliler gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak. 22 puanda kalan Çağdaş Atan'ın ekibi ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.