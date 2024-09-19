Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Burdur'da gerçekleştirdiği halk buluşmasında eğitimle ilgili önemli mesajlar verdi. Özçağdaş, "Türkiye'de her sorunu çözebilirsiniz ama eğitimde kaybettiğiniz her gün, 10 yıllarca sürecek bir zarar anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"Eğitim, ülke kalkınmasının en temel bileşenlerinden biridir"

Eğitim Buluşmaları kapsamında Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda vatandaşlarla bir araya gelen Özçağdaş, 6 Ağustos’tan bu yana birçok şehirde vatandaşlarla buluştuğunu söyledi. Türkiye genelinde eğitim faaliyetlerine katılmak için evinden çıkan milyonlarca insanın olduğunu belirten Özçağdaş, "20 milyon okul öğrencisi, 7 milyon üniversite öğrencisi, 1,2 milyon öğretmen ve 1 milyon atanmayan öğretmen var. Eğitim, ülke kalkınmasının en temel bileşenlerinden biridir. Bu nedenle, parlamentoda yasa teklifleriyle, araştırma ve soru önergeleriyle eğitimi sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz." dedi.

"Biz sadece seçmen istemiyoruz"

Özçağdaş, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı hedef doğrultusunda 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmek istiyoruz. Gençlerin düşünmesini, sorgulamasını, araştırmasını, eleştirmesini, iletişim becerisi kazanmasını ve takım çalışması yapabilmesini sağlamalıyız. Sonrasında kendi görüşlerine göre istedikleri partiye oy vermelidirler. Biz, sadece seçmen istemiyoruz; dünyayla rekabet edebilecek, mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürebilen genç nesiller yetiştirmek istiyoruz."