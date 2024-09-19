Uşak, 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "9. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı"nı düzenlenen törenle açtı. Uşak Belediyesi tarafından Kemalöz Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar Yeri'nde hayata geçirilen fuar, tarım ve hayvancılık alanındaki teknolojik gelişmeleri tanıtmayı amaçlıyor. Traktörlerden tarım ürünlerine ve süt sağma makinelerine kadar birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

"Fuarın gelecek yıllarda da devam etmesini umuyoruz"

Uşak Valisi Turan Ergün, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yeni teknolojilerin tanıtılacağı bir ortam sağlamak oldukça önemli. Bu yıl 9'uncusunu gerçekleştirdiğimiz fuarın gelecekte de devam etmesini umuyorum," dedi.

"Belediyecilik yalnızca yoldan ibaret değil"

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise, çiftçilerin önemine dikkat çekerek, "Çiftçimizin daha fazla desteklenmesi adına fuarda yer alan yeniliklerin tarım ve hayvancılık sektörüne değer katmasını bekliyorum. Belediyeciliğin yalnızca yol ve altyapı inşa etmekten ibaret olmadığını, topluma hitap eden projeleri de içerdiğini vurgulamak istiyorum," şeklinde konuştu.

Üreticilere teşekkür

Başkan Yalım, ayrıca zirai dronelar ile yapılacak ücretsiz ilaçlama projelerine de yakın zamanda başlanacağını belirtti. "Milli tarıma katkıda bulunan tüm üreticilerimize teşekkür ediyor, tarımda çağ atlama hedefimizi paylaşıyoruz. Uşak 9. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı’nın hayırlı olmasını diliyorum," ifadelerini kullandı.