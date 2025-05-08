İstanbul Adalet Sarayı önündeki olaylara ilişkin aralarında CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 26 kişi için 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Adliye önündeki olaylara ilişkin iddianame tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade verdiği gün Çağlayan’daki Adalet Sarayı önünde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Savcılık, olaylara karıştığı öne sürülen 26 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu isimler için çeşitli suçlamalar yöneltiliyor.

15 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede 26 kişiye, “Görevi yaptırmamak için direnme”, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”, “Kasten yaralama” ve “Kamu malına zarar verme” suçlamaları yöneltildi.

Şüpheliler hakkında 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.