Manisa Büyükşehir Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlamış araç, makine ve ekipmanları ekonomiye kazandırmak amacıyla harekete geçti. Çevresel sürdürülebilirliği önceleyen uygulama kapsamında, toplamda yaklaşık 350 ton hurda malzeme Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Hurda İşletme Müdürlüğü’ne teslim edildi.

37 araç ve yüzlerce parça ekipman hurdaya ayrıldı

Belediyeye ait araç ve ekipmanların hurda işlemleri, 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 13. maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 27. maddesi çerçevesinde oluşturulan komisyonlarca yürütüldü. Süreçte, ekonomik ömrünü tamamladığı tespit edilen 37 araç ile birlikte çok sayıda makine, alet ve metal malzeme hurdaya ayrılarak resmi raporlarla belgelendi.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Turgay Çetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

“Büyükşehir Belediye’mizin hurda vasfındaki araçları, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Hurda İşletme Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bu işlem, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 13. maddesi kapsamında oluşturulan komisyon üyelerinin raporları doğrultusunda, taşıt muayene kontrol raporları tanzim edilerek; araçların ekonomik ömrünü doldurması ve yıpranmış olması sebebiyle gerçekleştirildi. Bunun yanında, Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 27. maddesi kapsamında Belediyemiz birimlerinin kullandığı makine, alet ve metal malzemelerin de hurda işlemleri yapıldı. Toplamda 37 araç ile birlikte yaklaşık 350 ton hurda malzeme MKE’ye teslim edildi.”