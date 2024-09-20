CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun'un kızının düğününe katılmak için Muğla’ya geldi. Dalaman Havalimanı’nda partililer tarafından karşılanan Özel, trafik kazasında yaşamını yitiren CHP Köyceğiz İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Denizcan Bilgiç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ardından Menteşe'de CHP İl ve İlçe Başkanlıklarını ziyaret eden Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

"40 yılın rekoru kırıldı"

Konuşmasında Muğla'nın CHP için taşıdığı öneme değinen Özgür Özel, "Muğla’da son seçimlerde 7 olan belediye sayısını 11’e çıkardık. İki tanesini kazanamadık, ancak gelecek seçimlerde onları da kazanacağız. Partimize destek veren eski belediye başkanlarımıza ve tüm partililere verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum" dedi.

"Muğla'ya hak ettiği ödenek verilmiyor"

Özel, Muğla’nın yazlık nüfusuna göre daha fazla ödenek alması gerektiğini belirterek, "Ahmet Aras, 1 milyon kişiye göre para alıyor ama 5 milyon kişiye hizmet ediyor. Bu adaletsizlik CHP’li belediyelere çelme takmaktır. Bizim iktidarımızda Muğla, gerçek nüfusu olan 5,5 milyon kişiye göre ödenek alacak" dedi. Özel, Ahmet Aras ve ekibine destek vereceklerinin altını çizdi.

Ahmet Aras’tan destek sözü

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partiyi ileriye taşıyacak bir lider olduğunu vurgulayarak, "Genel başkanımızla Türkiye, karanlıktan çıkacak. Biz de yerel yönetimler olarak, genel merkezimize destek olmak için sonuna kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı.