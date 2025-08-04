CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, tüm muhalefet temsilcilerinin erken seçim için topluca istifa etmesi yönündeki çağrısı, İYİ Parti ve DEM Parti tarafından destek görmedi. Her iki partinin İzmir milletvekilleri, öneriye mesafeli yaklaştı.



Özkan: "Tüm muhalefet istifa etmeli"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında dikkat çeken bir öneride bulundu.

Özkan, "DEM Parti dahil olmak üzere tüm muhalefetin seçilmişlerinin istifa etmesi gerektiğini savunuyorum. 288 milletvekili istifa etmiş olur. Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri istifa eder. Bunun sonunda demokratik bir süreç başlar. Erken seçim tüm dertlerin dermanıdır," ifadelerini kullandı.

İYİ Parti: Asıl mesele komisyon üyeliği

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Özkan’ın önerisine destek vermediğini belirtti.

Kırkpınar, "Şu an Türkiye’yi yöneten iktidarın siyasal üstünlüğü var. Meclis isterse erken seçime gidilir. Muhalefet olarak yapmamız gereken, 2027 Aralık ayına kadar mücadele etmektir," dedi.

Ayrıca CHP'nin “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında yasal dayanağı olmayan bir komisyonda yer almasını da eleştirdi.

Kırkpınar, “Genel Başkanımızın da belirttiği gibi biz bu komisyona üye vermeyeceğiz. Bu komisyonda alınacak kararlar kamuoyundan uzak şekilde gerçekleşecek. Bu doğru değil. Biz yaklaşık 6 milyon oy almış bir partiyiz. Kimden neyi saklıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

DEM Parti: Siyasal kriz içindeyiz

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da Özkan’ın çağrısını değerlendirdi.

Akın, “Bu senaryonun hukuki karşılığının olup olmadığı araştırılmalı. 288 milletvekili istifa ederse ne olur, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal tablo nasıl etkilenir, bunun net bir karşılığı yok. Türkiye şu anda ciddi bir siyasal kriz yaşıyor,” dedi.