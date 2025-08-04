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Polis ekipleri, evde bulunan av tüfeğini delil olarak muhafaza altına alarak olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde B.S.’nin evde bulunan av tüfeği ile hayatını sonlandırmış olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak. B.S.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aile bireylerinin feryatlarını duyan komşular hemen daireye koştu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Kale ilçesinde bulunan 6 katlı bir apartmanın birinci katında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün boyu ailesiyle tarlada çalışan 16 yaşındaki B.S., akşam saatlerinde tek başına eve döndü. Ailesi eve geldiğinde oğullarını banyoda kanlar içinde hareketsiz halde buldu.

Denizli’nin Kale ilçesinde 16 yaşındaki B.S., ailesiyle birlikte çalıştığı tütün tarlasından döndükten sonra evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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