Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden sonra sorunların çözülmediğini belirten CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle su sıkıntısına dikkat çeken Öztunç, “Kahramanmaraş’ta su sorunu bitmedi, çözüm için de ciddi bir çaba yok," dedi.

"Müteahhitler Serbest, Soruşturma Açılmıyor"

Öztunç, depremde yıkılan binaların müteahhitlerinin serbest kaldığını belirtti. Yapılan yargılamaların yetersiz olduğunu vurgulayarak, yıkılan binalarda imzası olan mühendisler, imar müdürleri ve belediye başkanları hakkında hiçbir soruşturma açılmadığını ifade etti. "Maalesef ölen öldü, sorumlular yine kurtuldu," diyerek tepki gösterdi.

"Su Sıkıntısı Büyük, Faturalar Yüksek"

Öztunç, Kahramanmaraş genelinde yaşanan su sıkıntısına değinerek, "Evlerde ve köylerde su yok. Günde 1-2 saat akan suya yüksek faturalar geliyor, halk perişan," şeklinde konuştu. Su sorununun yanı sıra yerel yönetimlerin de yeterli önlemleri almadığını savundu.

"Cezalandırma Politikası Var mı?"

Yerel seçimlerde CHP’nin kazandığı Ekinözü ilçesinin cezalandırıldığını öne süren Öztunç, deprem sonrası bu ilçede sorunların çözümsüz bırakıldığını iddia etti. Ayrıca İstanbul'da şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz’ın cinayetiyle ilgili konuşan Öztunç, suç şebekeleriyle mücadelede yetersizlik olduğunu dile getirdi.