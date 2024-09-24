Aydın’ın Efeler ilçesinde inşaatı devam eden Aydın Şehir Hastanesi, en büyük sağlık yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Hastanenin doğalgaz ihtiyacının karşılanması için atılan adımlar, Aydınlılar için büyük bir umut kaynağı oldu. Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş. Müdürü Osman Ersöz’ün iş birliğiyle Sağlık Bakanlığı’ndan alınan onay sonucunda doğalgaz açma protokolü imzalandı.

Doğalgaz altyapı çalışmaları hızla ilerliyor

Aydın Şehir Hastanesi’nin inşaatında devam eden doğalgaz altyapı çalışmaları, hastanenin faaliyete geçmesi için kritik bir öneme sahip. Yapılan görüşmeler sonucunda alınan onay, hastanenin açılma sürecine ivme kazandırıyor.

Vali Canbolat ve Sağlık Müdürü Şenkul’un açıklamaları

Aydın Valisi Yakup Canbolat, doğalgaz protokolünün imzalanmasının hastane için hayati bir gelişme olduğunu belirtti. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul da, "İmzalanan protokol ile Şehir Hastanemiz için gerekli olan doğalgaz bağlantısı tamamlanarak, açılma sürecine yönelik büyük bir adım daha atılmıştır. Aydın’ımıza hayırlı olsun inşallah" şeklinde konuştu.

Aydın Şehir Hastanesi’nin önemi

Aydın Şehir Hastanesi, Aydın ilinin sağlık altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor. Hastanenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesi artacak ve Aydınlı vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması sağlanacak.