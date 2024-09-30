Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, son dönemde cep telefonu faturalarına yapılan yüksek zamları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Arpacı, GSM operatörlerinin sunduğu hizmetlerde yavaşlama ve enflasyon ortamını fırsat bilerek fahiş zamlar yapmalarının vatandaşı mağdur ettiğini dile getirdi.

"Fırsatçılık ve vicdansızlıktır"

Arpacı, cep telefonu tarifelerine yapılan yüzde 300’lük zammın, halkın zaten yüksek enflasyonla mücadele ettiği bir dönemde kabul edilemez olduğunu belirtti. "Mobil hat tarifelerine yapılan bu astronomik zamlar fırsatçılık ve vicdansızlıktır" diyen Arpacı, konuyla ilgili olarak Meclis'te geniş kapsamlı bir inceleme ve denetim yapılmasını talep etti.

"Vatandaş mağdur ediliyor"

CHP’li Arpacı, GSM operatörlerinin sunduğu hizmetlerdeki aksamalara da dikkat çekerek, “Bu tür yüksek zamlarla birlikte, vatandaşların aldığı hizmetin kalitesi de düşüyor. Faturalar yükselirken, internet hızları ve hizmet kalitesi yavaşlıyor. Bu durum, vatandaşa yapılan açık bir haksızlıktır ve denetim mekanizmalarının devreye girmesi gerekmektedir” dedi.

Arpacı, bu zamların geri çekilmesi ve GSM şirketlerinin daha şeffaf bir fiyat politikası uygulaması gerektiğini vurgularken, konuya ilişkin önlemlerin alınması adına Meclis'ten destek istedi.