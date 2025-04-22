CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

CHP’li Arpacı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında “Atatürk’ün ‘En büyük eserimdir’ dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. kuruluş yıl dönümünde, tüm yurttaşlarımızın ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

CHP'li Arpacı’nın 23 Nisan mesajı şöyle:

Bugün, bağımsızlık yolunda atılan en büyük adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz.

23 Nisan halkın kendi kaderine sahip çıkma kararlılığının ifadesidir

23 Nisan 1920, milletimizin iradesinin saraylardan alınıp halka teslim edildiği, egemenliğin yalnızca millete ait olduğunun tarihe kazındığı gündür. Atatürk’ün önderliğinde Anadolu’da başlayan bağımsızlık ve aydınlanma mücadelesi, o gün Ankara’da Meclis’in açılışıyla yeni bir çağa kapı aralamıştır. Samsun’dan Erzurum’a, Sivas’tan Ankara’ya uzanan bu onurlu yürüyüş, halkın kendi kaderine sahip çıkma kararlılığının ifadesidir.

105 yıl önce Meclis’in kapıları açılırken yalnızca bir yapı inşa edilmedi; aynı zamanda halkın iradesini esas alan bir rejimin temelleri atıldı. 23 Nisan, bu ülkenin çocuklarına aydınlık bir gelecek, yurttaşlarına onurlu bir yaşam vaadidir. Bu tarih, bir halkın zulme boyun eğmeyerek kendi egemenliğini yeniden inşa ettiği gündür. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, Anadolu insanının verdiği mücadele; emperyalizme karşı bir başkaldırının ve dirilişin sembolüdür.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi bugün de yolumuzu aydınlatıyor

Aradan geçen 105 yılda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, nice badireler atlatmış, demokrasinin ve Cumhuriyetin güvencesi olmuştur. Her dönemde halktan yetki alan milletvekilleri, bu ülkede egemenliğin sahibi olan milletin sesi olmuşlardır. Ancak ne yazık ki, son yıllarda Cumhuriyet’in temel değerleri sistemli bir şekilde aşındırılmakta; halk iradesi yok sayılmak istenmektedir. Şunu asla unutmamalıyız: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve bu ilke, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir! Kurtuluşun ve kuruluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi, halkın umudu olmayı sürdürecek; emekçinin, emeklinin, çiftçinin, öğrencinin, gençlerin ve kadınların yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Meclis’in kahraman vekilleri olmak üzere, bağımsızlık uğruna can veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Atatürk’ün ‘En büyük eserimdir’ dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. kuruluş yıl dönümünde, tüm yurttaşlarımızın ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”