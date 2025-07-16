CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 16 Temmuz 2023 tarihinde İzmir Alaçatı’da kaybolan ve iki yıldır kendisinden haber alınamayan Veli Eren Atay dosyasının tekrar incelenmesi çağrısında bulundu. Kılıç, “Her bir iz her bir umut takip edilmeli” dedi.

Sevda Erdan Kılıç, açıklamasında şunları söyledi:

“Bundan tam iki yıl önce, 19 yaşındaki evladımız Veli Eren Atay İzmir’in Çeşme ilçesi Deliklikoy mevkiinde kayboldu.

2 yıldır bir iz, bir işaret, bir haber yok. Bir annenin, bir babanın kalbi hâla evladının yolunu gözlüyor. Veli Eren’in ailesinin yaşadığı acıyı tarif etmek mümkün değil. Ne var ki bugüne kadar yetkililerden elle tutulur bir cevap alamadık;

İçişleri Bakanlığı’na yönelttiğimiz sorulara verilen tek yanıt “dosyada kısıtlama bulunduğundan ibaret oldu…

2 yıldır ailenin Ne acısı ne de bekleyişi bitmedi.

Hala umuduz var kimse aramaktan vazgeçmesin.

Veli eren bulunsun ve bu ülkenin çocukları kaybolmasın diye, her bir iz, her bir umut takip edilmeli. Ailenin özel bir ekip tarafından dosyanın incelenmesi talebi ivedilikle karşılanmalı.

Biz haber alınasıya kadar konunun takipçi olmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini bitirdi.