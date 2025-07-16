Bornova Belediyesi, Yeşilova Mahallesi’nde 11 dönümlük alanda yapımını sürdürdüğü Bisiklet Performans Parkı’nda sona yaklaştı. Başkan Ömer Eşki, projenin İzmir’in en güzel parklarından biri olacağını belirterek, uzun yıllar bölgeye değer katacağını vurguladı.

Bornova Belediyesi, ilçeye kazandırdığı tematik alanlara bir yenisini daha ekliyor. Abide-i Hürriyet Meydanı ve KKTC Parkı gibi projelerin ardından şimdi de Yeşilova Mahallesi 4088 Sokak’ta hayata geçirilen Bisiklet Performans Parkı’nda sona yaklaşıldı. Toplam 11 dönümlük alanda yükselen projede rampalar tamamlandı, asfaltlama aşamasına geçildi.

Başkan Eşki: Dönemin en özel işlerinden biri olacak

Park alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin hem spor hem de sosyal yaşam açısından büyük bir değer yaratacağını vurguladı. Başkan Eşki, “Bulunduğumuz yer 11 dönümden daha fazla. Buraya İzmir’in en güzel parklarından birini yapacağız. Bisiklet performans parkı, pump track olacak. Bu parkın gerçekten dönemin en güzel işlerinden biri olacağını düşünüyorum. Çevresine çok fazla değer katacak. Etkisi çok uzun yıllar boyunca devam edecek bir parkı yakında Bornovalılarla ve İzmirlilerle buluşturacağız” diye konuştu.

Adrenalin tutkunu gençler için cazibe merkezi haline gelmesi beklenen park, aynı zamanda sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi açısından da önemli bir işlev üstlenecek. Modern tasarımı ve güvenli parkur özellikleriyle Bornova’nın yeni gözdesi olacak.

Pump Track nedir?

Pump track, özel olarak tasarlanmış tümsekler, virajlar ve rampalardan oluşan, bisiklet, kaykay ve scooter gibi araçlarla kullanılabilen döngüsel bir parkurdur. Kullanıcıların pedallamadan, vücut hareketleriyle “pompalayarak” hız kazandığı bu parklar hem eğlenceli hem de fiziksel gelişimi destekleyen yapısıyla son yıllarda özellikle gençler arasında büyük ilgi görüyor.