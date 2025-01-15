CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 24 Ocak 1993’te bombalı saldırıda hayatını kaybeden Uğur Mumcu’nun davasında firari sanık Oğuz Demir’in ailesini yurt dışına kaçırdığı iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 32 yıldır çözülemeyen Uğur Mumcu davasına ilişkin çarpıcı iddiaları TBMM’de dile getirdi. Kılıç, davanın firari sanığı Oğuz Demir’in İran’a kaçtığı ve ailesini de yurt dışına çıkardığı yönündeki iddiaların araştırılmasını istedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sorular yönelten Kılıç, davanın artık aydınlatılması gerektiğini vurguladı. Kılıç, firari sanığın bulunamamasını eleştirirken, Mehmet Ağar’ın tanıklık yapması gerektiğini de belirtti.

"O’nu arabasına yerleştirilen bombayla yitirdik"

Oğuz Demir’in 1991-1999 yılları arasında Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı suikastları dâhil 11 olaya doğrudan katıldığına işaret eden Kılıç, 2000 yılında Sincan’da kolluk güçlerinin elinden kaçan Demir’in hala İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde olduğunu hatırlattı. Kılıç, Uğur Mumcu’nun aracına bomba koyduğu iddia edilen Demir’in ailesinin de yurt dışına kaçırıldığına dair Mumcu ailesinin avukatlarından gelen iddiaları gündeme taşıdı.

CHP'li Sevda Erdan Kılıç, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Ocak ayı, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’yu kaybettiğimiz ay. O’nu arabasına yerleştirilen bombayla yitirdik. Bugün adalet peşinde koşmamız, hala Mumcu davasının aydınlanmasını bekliyor olmamız büyük bir acıdır.”

Bombacı hala firarda

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Uğur Mumcu davasının 32 yıldır karanlıkta kaldığını vurguladı. Sanık Oğuz Demir’in İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde olmasına rağmen hala yakalanamamasına dikkat çeken Kılıç, firari sanığın ailesini de yurt dışına kaçırdığı iddialarının araştırılması gerektiğini belirtti. Kılıç, “Oğuz Demir’in ailesinin Türkiye’de olup olmadığı, çocuklarının okula gidip gitmediği, oy kullanıp kullanmadıkları gibi detaylar araştırılmalıdır. Bakanlık bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır” diye aktardı.

Mehmet ağar tanıklık yapmalı

Davanın tanıklarının dinlenmediğini ifade eden Kılıç, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın bu davada tanıklık yapması gerektiğini söyledi. Kılıç, “Artık yeter! Bu dava aydınlanmalı, tuğlayı çekip duvarı yıkmalıyız” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı’na 5 kritik soru

CHP'li Sevda Erdan Kılıç, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

Oğuz Demir’in arama çalışmaları hangi aşamadadır? Oğuz Demir’in ailesini yurt dışına kaçırdığı iddiası doğru mudur? Oğuz Demir’in ailesi hakkında yapılan incelemeler hangi kapsamda yapılmıştır? Aile fertlerinin Türkiye’deki eğitim, çalışma ve oy kullanma gibi faaliyetleri incelenmiş midir? Oğuz Demir’in kaçtığı iddia edilen İran ile en son ne zaman yazışma yapılmıştır?