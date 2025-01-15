Opel’in SUV sınıfındaki en yeni modeli Grandland, Türkiye’de satışa sunuldu. Yenilenen versiyon, 1.2 litre 136 HP’lik turbo beslemeli hibrit benzinli motor ve 210 HP’lik elektrikli versiyonuyla dikkat çekiyor. Elektrikli motor, 73 kWsa batarya kapasitesine sahip olup, şehir içi kullanımda 623 kilometreye kadar menzil sunuyor. 504 kilometre menzil kapasitesine sahip olan bu versiyon, Opel’in elektrikli araç alanındaki gücünü de gösteriyor. Elektrikli motorunun gücü 210 HP (157 kW) ve 345 Nm anlık tork üretiyor, bu da aracın 100 km/s hıza 9 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

Büyüyen boyutlar ve gelişmiş iç mekan

Önceki modellere kıyasla 173 mm daha uzun olan Yeni Grandland, 4.650 mm uzunluğa, 1.905 mm genişliğe ve 1.661 mm yüksekliğe ulaşmış durumda. Bu artış, aracın iç mekanında daha fazla konfor ve genişlik sağlıyor. Arka koltuklarda 20 mm daha fazla diz mesafesi sunan model, 40:20:40 katlanabilir arka koltuk sırtlıklarıyla da fonksiyonelliği artırıyor. Bagaj hacmi ise arka koltuklar dik pozisyondayken 550 litre, yatık pozisyonda ise 1,645 litreye çıkabiliyor.

Gelişmiş aydınlatma teknolojisi

Yeni Opel Grandland, yüksek çözünürlüklü ışık dağılımı sağlayan Intelli-Lux HD LED® Pixel farlarla donatıldı. Opel, bu teknolojiyi ilk kez Grandland modelinde kullanıyor. Farlar, trafik koşullarına göre aydınlatmayı optimize ediyor, ilerideki nesneler bir kamera tarafından algılanarak, daha parlak ve homojen bir ışıkla aydınlatılıyor. Toplamda 51.200 LED hücresine sahip olan bu farlar, hem güvenliği artırıyor hem de aracın şıklığını pekiştiriyor.

Donanım seçenekleri ve paketler

Yeni Opel Grandland, Türkiye’de hibrit versiyonunda Edition ve GS, elektrikli versiyonunda ise GS donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Edition donanım seviyesinde 10” dijital gösterge ekranı, kablosuz Apple CarPlay, Eco LED farlar, park sensörleri ve 19” alaşım jantlar gibi özellikler bulunuyor. GS versiyonunda ise Intelli-Lux HD LED® Pixel farlar, 180° geri görüş kamerası, 10 yönlü AGR ön koltuklar ve 19” elmas kesim jantlar gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Ayrıca, teknolojiyi daha da ileriye taşıyan Ultimate Paketi ve Teknoloji Paketi seçenekleri de mevcut. Bu paketler, sürüş ve yolculuk deneyimini bir üst seviyeye çıkaran özellikler sunuyor.