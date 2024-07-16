TBMM (AA) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geri çekilmesini istedi.



Suiçmez, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve bazı baroların hayvan hakları merkezi üyeleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yarın TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşüleceğini hatırlattı.

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında ilgili tüm STK'lerin dinlenmesini talep eden Suiçmez, Meclis'in önünde hayvan hakkı savunucularının kolluk kuvvetlerinin engellemesiyle karşı karşıya kaldığını; toplantı ve gösteri hakkının engellenmemesi gerektiğini söyledi.

İktidara da seslenen Suiçmez, "Hayvanları koruma yasasına katliam maddelerinin eklenmesine asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşları ikiye bölmekten vazgeçsinler. Akıllı çözümleri birlikte üretebiliriz. Bu kanlı yasayı geri çekin." diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, yaşamın tüm canlılar için bir hak olduğunu; TBMM'den, canlıları öldürmek için değil yaşatmak için yasalar yapılmasını beklediklerini söyledi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da sorunla ilgili yaptırımların yer aldığı kanun metinleri olduğunu belirterek, "Uygulamadığınız tedbirlerin, denetlemediğiniz uygulamaların sonucunu bugün hayvanlarımız canlarıyla ödemek zorunda kalıyor." dedi.