CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan davaya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bülbül, İmamoğlu’nun yargılanmasının arkasında siyasi nedenler olduğunu belirterek, “Bu davanın amacı siyaseti dizayn etmek, halkın iradesini yok saymaktır” dedi.

“Siyaseti dizayn etmeye çalışıyor”

CHP’li Süleyman Bülbül, İmamoğlu’na yönelik açılan davanın siyasi bir oyun olduğunu savunarak, AK Parti iktidarının yargıyı kullanarak siyaseti şekillendirmeye çalıştığını vurguladı. Bülbül, “AK Parti iktidarı, kendi siyasi çıkarlarını korumak adına halkın iradesini yok sayarak, seçilmiş bir belediye başkanını hukuksuz yollarla devre dışı bırakmaya çalışıyor” dedi.

Bu davanın yalnızca İmamoğlu’na yönelik bir saldırı olmadığını, aynı zamanda milyonlarca insanın sandıktaki iradesine karşı bir darbe olduğunu ifade eden Bülbül, bu tür hamlelerin Türkiye’nin demokratik değerlerine zarar verdiğini belirtti. Bülbül, “Bu dava, İmamoğlu’na yönelik bir saldırı değil, milyonlarca insanın özgür iradesine yapılmış organize bir darbedir” diye konuştu.

“Bir despotun çaresizliği”

Bülbül, iktidarın hukuksuz yargı davalarıyla siyasi rakiplerini saf dışı bırakmaya çalışmasının çaresizliğin bir göstergesi olduğunu belirtti. “İktidar, bu davalarla kendi korkaklığını ve çaresizliğini sergiliyor” diyen Bülbül, bu tür hareketlerin despotik rejimlerin klasik bir taktiği olduğunu söyledi. Bülbül, “Halkın iradesine saldırmak, sadece bir despotun çaresizliğinin göstergesidir. Ancak unutulmamalıdır ki, halk bu tür baskılara boyun eğmez” diye belirtti.

Bülbül, halkın iradesini temsil eden İmamoğlu’na yönelik saldırıların, AK Parti’nin korkak yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu savundu ve bu tür davaların Türkiye'nin hukuk devleti ilkesine zarar verdiğini ifade etti.

“İmamoğlu’nun Duruşu, CHP’nin Duruşudur”

Ekrem İmamoğlu’nun duruşunun Cumhuriyet Halk Partisi’nin duruşunu yansıttığını belirten Bülbül, “CHP, demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü savunan milyonların sesidir” dedi. Partisinin, İmamoğlu’nun bu zor süreçte yanında olduğunu ve hiçbir baskıya boyun eğmeyeceklerini vurguladı. Bülbül, “Ekrem İmamoğlu’nun duruşu, CHP’nin duruşudur. Biz, demokrasiyi ve halkın iradesini savunan bir partiyiz” diye aktardı.

“İmamoğlu’nun Sonuna Kadar Arkasındayız”

Bülbül, İmamoğlu’nun yargılanmasının talimatlı yargının ve bozuk düzenin bir sonucu olduğunu belirterek, “Ne talimatlı AK Parti yargısı, ne de bu bozuk düzenin piyonları halktan güçlü değildir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun sonuna kadar arkasındayız” diyerek konuşmasını noktaladı.

Bülbül, iktidarın kirli oyunlarının CHP’yi ve halkı yıldırmayacağını, demokratik değerleri savunmaya devam edeceklerini belirtti. Halkın iradesinin her şeyden üstün olduğunu ifade eden Bülbül, CHP’nin İmamoğlu’nun yanında kararlılıkla durduğunu bir kez daha yineledi.