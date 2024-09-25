Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gittikleri eğlence merkezinde 2 bin 500 lira gelen hesap yerine pos cihazından 12 bin 500 lira çekilmesine itiraz eden U. A. ile S. P., işletme sahibi CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cengiz Gezer ve işyeri korumaları tarafından dövüldü.

Geçen hafta pazartesi gecesi CHP Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Cengiz Gezer'e ait eğlence merkezine gidip eğlenen U. A. ile arkadaş S. P.'ye 2 bin 500 lira hesap kesildi.

Hesabı ödemeye giden U.A. ile S.P., pos makinesinden hesap olarak 12 bin 500 lira çekildiğini görünce duruma itiraz etti. Bunun üzerine iki arkadaş ile eğlence merkezi çalışanları arasında çıkan tartışma iş yerinin dışına taştı.

Tartışma kavgaya dönüştü

İddiaya göre Cengiz Gezer ile mekânın korumaları, U.A. ile S.P.'yi dövdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgaya müdahale edip sonlandırdı. Kavga sırasında iş yerinin yanındaki araç kiralama şirketine ait bazı araçlar da zarar gördü.

Polis, karşılıklı şikâyetçi olan tarafları emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taraflar serbest bırakıldı.