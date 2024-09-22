CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sessiz kalmasını eleştirdi. Cinayetin hala aydınlatılamadığına dikkat çeken Bülbül, olaya yönelik güçlü ifadeler kullandı.

"Narin’in ölümünün sır perdesi çözülemiyor"

Süleyman Bülbül, gazetecilerin Narin Güran cinayetiyle ilgili sorduğu soruya sessiz kalmayı tercih eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sert çıktı. Bülbül, “8 yaşındaki bir çocuğun ölümünün üzerinden 1 ay geçti, ancak hala cinayetin arkasındaki sır perdesi aralanmadı. Bu sessizlik, cinayetin ardında başka nedenler mi var sorusunu gündeme getiriyor” dedi.

"Kamuoyunu rahatsız eden söylemler"

Bülbül, AKP’li Galip Ensarioğlu’nun, "Bilip de söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile dostlarımızdır" sözlerini hatırlatarak, kamuoyunda bu açıklamanın büyük tepkiye yol açtığını belirtti. “Bu sözler, cinayetin aydınlatılmaması konusunda şüpheleri artırıyor. Halkın, adaletin sağlanması konusunda soru işaretleri var” şeklinde konuştu.

"TÜİK 8 yıldır kayıp çocuk verilerini yayınlamıyor"

Bülbül, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 8 yıldır kayıp çocuklarla ilgili adli istatistik verilerini açıklamadığını belirtti. “Devletin, kayıp çocuklara ilişkin verileri kamuoyu ile paylaşmaması büyük bir eksikliktir. Şeffaflık ve adalet bu konularda vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı.