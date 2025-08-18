Kaldırım işgallerine karşı denetim sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ve özellikle engelli bireylerin kaldırımları güvenle kullanabilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ahmetli, Turgutlu, Salihli ve Gördes ilçelerinde yürütülen denetimlerde, zabıta ekipleri esnaf ve vatandaşları işgal edilen kaldırımlar konusunda uyardı.

Engellilere ve yayalara öncelik verildi

Denetimlerde özellikle engelli vatandaşların kaldırımları rahat ve güvenli şekilde kullanabilmesi öncelik aldı. Ekipler, yaya geçişlerini engelleyen eşyaları ve hatalı park edilmiş motosikletleri kaldırarak, yayaların güvenli yürüyüşünü sağladı.

Esnafa bilgilendirme ve uyarılar yapıldı

4 ilçede gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, esnaf ve vatandaşlara kaldırımların işgal edilmemesi gerektiği anlatıldı. Kurallara uymayan işletmelere uyarılar yapılırken, işgalleri sürdürmeye devam edenlere idari yaptırım uygulandı. Turgutlu ilçesinde denetimlere İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü de destek verdi.

Denetimler artarak devam edecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kaldırımların yayalar tarafından güvenle kullanılmasını sağlamak için denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı. Vatandaşların güvenliği ve şehir düzeninin korunması hedefleniyor.