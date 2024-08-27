CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gösteriş müptelası elitizm" eleştirisine sosyal medyada verdiği yanıt nedeniyle hedef alındı. Özkan, Erdoğan'a yönelik olarak kullandığı 'züppe' ifadesinin hakaret olmadığını belirtti. Ayrıca, AKP’li Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın annesine yönelik küfürlerine de tepki gösterdi.

Erdoğan’ın eleştirisine cevaben Özkan, “Gösteriş müptelası, elitist” demek yerine ‘züppe’ ifadesini kullandığını açıkladı. Özkan, CHP genel merkeziyle bir görüşme yapmadığını ve soruşturmadan rahatsızlık duymadığını belirtti.

Erdoğan, Özkan hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açarken, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla da şikayette bulunmuştu.