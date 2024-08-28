Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balçova Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Korcan Uçman, yerel gündemi değerlendirdi. İzmir'deki büyük yangınlar ve merkezi iktidarın CHP'li belediyelere yönelik engellemeleri hakkında konuşan Uçman, “Bizler elimizdeki bütçe ile halka en iyi hizmeti sunmak için buradayız” dedi.

"CHP'nin kalesinde siyaset yapmak benim için keyif"

Uçman, siyasete atılımının Atatürkçü Düşünce Derneği ile başladığını belirtti. "O dönemde şube başkanımız TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’ydı. Kendisiyle çalışma fırsatı bulmak büyük bir onurdu" dedi. Üniversite yıllarında komisyon başkanlığı ve gençlik kolları başkanlığı görevlerini üstlenen Uçman, 2019'da meclis üyesi olarak seçildi. Şu anda 2024 seçimlerinde de halkın takdiriyle bu görevi sürdürüyor. "İzmir, CHP’nin kalesi olarak biliniyor ve bu şehirde siyaset yapmak benim için bir keyif" ifadesini kullandı.

"Yangınlarda iktidarla iletişime geçemedik"

Balçova'da meydana gelen büyük yangınlara da değinen Uçman, yangın bölgesine uzak bir ilçede olmalarına rağmen dumanların Balçova'yı sardığını belirtti. "İktidarla iletişimsizlik sorunu yaşadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay bile bakana ulaşamadı. Hükümet, bu ciddi durumu alaycı bir şekilde geçiştirmeye çalıştı" dedi. Uçman, yangınlara zamanında müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı ve uçak sayısının artırılması gerektiğini ekledi.

Merkezi iktidarın desteği sınırlı

Uçman, CHP'li belediyelerin merkezi hükümetten yeterli destek alamadığını ve bunun zorluklar yarattığını ifade etti. "Merkezi iktidardan aldığımız sınırlı bütçelerle halka hizmet etmeye çalışıyoruz. Ancak hükümetin plansız ekonomik gidişatı yerel yönetimlerde büyük sıkıntılara neden oluyor. İller Bankası’ndan aldığımız paylar her geçen gün azalıyor" dedi. Uçman, pandemi döneminde iktidarın destek yetersizliğinden dolayı yerel belediyelerin maske üretmek zorunda kaldığını vurguladı.

Halk için mücadele devam edecek

Uçman, "İktidar son bir yıldır CHP’li belediyelere karşı katı bir tutum sergiliyor. Hizmet vermemizi engellemeye çalışıyorlar" diyerek, bu durumun kendilerini zorladığını belirtti. Ancak, "Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için elimizden geleni yapacağız. Bunun için mücadelemiz sürecek" diyerek sözlerini tamamladı.