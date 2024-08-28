Kütahya'da Demir Doğrama Atölyesinde Maddi Hasarlı Yangın!

Kütahya Yeni Sanayi Sitesi'nde bir demir doğrama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yoğun çabalarıyla söndürüldü. Yangının ardından atölyede ciddi maddi hasar oluştu.

Yangının detayları

Kütahya Fuat Paşa Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir demir doğrama atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, çevrede büyük paniğe neden olurken, alevler kısa sürede işyerini sardı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösterdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının daha fazla yayılmasının önüne geçildi ancak yangın sonrası atölyede ciddi maddi hasar meydana geldi.