Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları, yıllardır sürdürülen geleneksel mezunlar buluşmasında bir araya geldi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik, eski arkadaşlıkların tazelendiği, hatıraların yeniden canlandığı sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Program, okul mezunlarından Mithat Hoca’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından konuşan Okul Müdürü Akif Dündar, imam hatip okullarının sadece eğitim değil, aynı zamanda kardeşlik ve dayanışma yuvası olduğunu vurgulayarak, “Bu buluşmalar mezunlarımızla olan bağımızı kuvvetlendiriyor. Birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinlikte, emekli öğretmenler ve mezunlar, öğrencilik yıllarına dair anılarını paylaşarak duygusal anlar yaşadı. Çekilen hatıra fotoğrafları ile gün ölümsüzleştirildi.

Ahmet Tan’dan vefa mesajı

Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu ve 26. ile 27. dönem AK Parti Milletvekili Ahmet Tan, buluşmada yaptığı konuşmada etkinliğin önemine değinerek şunları söyledi:

“İmam hatip okulları, yalnızca ilim ve irfan yuvası değil, aynı zamanda sağlam dostlukların kurulduğu, vefa ve kardeşlik bağlarının yeşerdiği özel kurumlardır. Bu buluşmalar bizlere geçmişimizi hatırlatıyor ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümemiz için ilham veriyor. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Katılımcılar, buluşmanın ardından gelecek yıl daha geniş bir katılımla yeniden bir araya gelme sözü vererek etkinliği sonlandırdı. Mezunlar, “Eski dostlarımızla buluşmak bizler için çok kıymetliydi. Bu etkinlikler hem hatıralarımızı tazeliyor hem de bağlarımızı güçlendiriyor” sözleriyle duygularını dile getirdi.