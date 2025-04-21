İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyeleri, son oturumda CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan’a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı öne sürülen AK Partili Meclis Üyesi Erdal Seyitler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başkan Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay da destek için adliyeye geldi.

Tartışma yargıya taşındı

Geçen hafta Cuma günü yapılan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunda yaşanan sözlü tartışma, CHP’li üyeler tarafından yargıya taşındı. AK Parti Bayraklı ve Büyükşehir Meclis Üyesi Erdal Seyitler’in, CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan’a yönelik küfürlü ifadeler kullandığı iddiasıyla Bayraklı Adliyesi’nde suç duyurusu yapıldı.

CHP Grubu’ndan ortak tepki

Adliye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, Seyitler’in ifadelerinin İzmir halkına hakaret anlamına geldiğini belirtti. İnanç, “Bu şahıs, ettiği küfürle hiçbir İzmirliyi temsil etme onuruna sahip olmadığını göstermiştir. Kadın özgürlüğüne tahammülü olmayan bu anlayışa karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

Özkan: “Tüm kadınlara yapılmış bir hakaret”

CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan ise açıklamasında, “Bu hakaret yalnızca şahsıma değil, tüm kadınlara ve tüm siyasilere yöneliktir. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir kentte böyle bir olayın yaşanmasından büyük üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Adliye önünde toplanan kalabalık, “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganlarıyla Özkan’a destek verdi.

Siyasi etik ve temsil tartışması

Olayın ardından siyasette etik dil ve temsil sorumluluğu yeniden gündeme gelirken, CHP’li meclis üyeleri bu tür saldırılara karşı hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.