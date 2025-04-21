Denver Nuggets ile LA Clippers, 22 Nisan Salı günü NBA Play-Off maçında karşılaşıyor. Mücadele 05:00'te Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

NBA Play-Off heyecanı, 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak Denver Nuggets ile LA Clippers karşılaşmasıyla devam ediyor. Sporseverlerin merakla beklediği Denver Nuggets – LA Clippers maçının yayın bilgileri açıklandı. Mücadele, Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport kanallarından saat 05:00'te canlı yayınlanacak.

Denver Nuggets ile LA Clippers maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Denver Nuggets ile LA Clippers arasındaki NBA Play-Off maçı, Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Yayınlar şifreli platformlar üzerinden yapılacak.

Denver Nuggets ile LA Clippers maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Denver Nuggets ile LA Clippers mücadelesi, 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 05:00'te başlayacak.

Denver Nuggets ile LA Clippers maçı nerede oynanacak?

NBA Play-Off karşılaşması, Denver’da bulunan Pepsi Center Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Maçı izlemek için frekans ve platform bilgileri

Tuttur TV:

Türksat uydusu üzerinden ve İddaa numaralı kanallar aracılığıyla şifreli yayın yapmaktadır.

S Sport Plus:

Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport:

Kablo TV 240. kanal, Tivibu 73. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal, Vodafone TV 11. kanal numaralarından ve Türksat uydusu üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

Maç Denver Nuggets vs LA Clippers Tarih 22 Nisan 2025 Salı Saat 05:00 Stadyum Pepsi Center, Denver Yayıncı Kanallar Tuttur TV, S Sport Plus, S Sport