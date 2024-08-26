Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Cami Kebir Mahallesi'nde, CHP İstanbul Milletvekili ve eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeye 11 Temmuz'da silahlı ve el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırının gerekçesi olarak, mekânda "açık giyinen kadınların" bulunması ve müzik çalınması öne sürüldü. Olayın ardından V.G., U.Y. ve G.Ç. adlı zanlılar tutuklandı, ancak bir ay sonra serbest bırakıldılar. Geçtiğimiz günlerde tekrar aynı kafeye gelen zanlılar, kafe çalışanlarına tehditler savurdu ve fiziksel saldırıda bulundu. Saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı, görüntülerde zanlıların kafeye tabancayla ateş açıp, el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdiği anlar yer aldı.

Kafeye saldırı ve tehditler devam etti

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Cami Kebir Mahallesi’nde, 11 Temmuz’da CHP İstanbul Milletvekili ve eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin ailesine ait kafeye ve karşısındaki başka bir kafeye düzenlenen silahlı ve patlayıcı saldırının ardından, saldırganların serbest bırakılmasıyla yeni olaylar yaşandı. V.G. ve U.Y., dün akşam aynı kafeye tekrar gelerek çalışanları tehdit etti ve kafe işletmecisi ile çalışanlara saldırdı. Olay esnasında polisin hızlı müdahalesi sonucu saldırganlar gözaltına alındı.

Saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı

11 Temmuz’da gerçekleşen ilk saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri, yüzleri maskeli saldırganların kafelerin bulunduğu sokakta tabancayla ateş açtığını ve el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdiğini gösteriyor. Bu görüntüler, saldırının planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.