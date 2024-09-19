Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi ıskarta üzüm fiyatlarının 7 liraya düşmesine isyan etti. Dadağlı Mahallesi’nde üzüm dolu kelterleri yola döken üreticilere Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, siyasi parti temsilcileri, tarım ve ziraat odaları destek verdi.

Çiftçiler adına konuşan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen sorunun özelleştirmeden kaynaklandığını vurgulayarak, “Bu durumun böyle olmasının en büyük nedeni özelleşmedir. Bağcının sumasını sattılar, pancarcının şekerini, tütüncünün sigarasını, pamukçunun dokumasını özelleştirdiler. Üzüm bugün 8 lira alım yok. Yarın 7 lira diyorlar. Keşke Manisa’nın 10 tane milletvekili burada olsaydı. Oy zamanı geliyorsunuz, şimdi neden gelmiyorsunuz. Halk perişan” dedi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de “Biz yıllardan beri hakkımızı aramada geç kaldık. Alaşehir’de suma fabrikası satılırken sesimizi çıkarmadık. Gözümüzün içine baka baka aldılar. Üzümcünün çiftçinin sağcısı solcusu olmaz. Ahmetağa mahallemizde 60 dönüm yerimiz var gelin suma fabrikası yapalım” diye konuştu.

Destek yok

Girdi maliyetlerine dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Sarıgöl‘de üzüm üreticileri sahipsiz kaldı! Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)bizim devletin, çiftçinin karagün dostu değil mi? TMO olarak bugün sen yoksan, ne zaman var olacaksın? Neredesin, niye alım yapmadın niye fiyat açıklamadın? Bugün kuru üzümün fiyatı 80 -90 liraya düşmüş durumda. TARİŞ bu sene güzel bir lira açıkladı, 100 lira avans fiyat TARİŞ geçmişte, 80-90 bin ton kuru üzüm alıyorken, bugün 10 bin ton kuru üzüm alıyor. Neden böyle oldu? Birlik kanununda değişiklik yaptılar. TARİŞ’i devlet, serbest meslek erbabı bir işletme; bir tüccar gibi görüyor. Destek vermiyor. İşletme gidip yüzde 50 ile kredi alıyorsa, TARİŞ de gidiyor yüzde 50 ile kredi alıyor” dedi.

TMO’nun bir türlü fiyat açıklamadığını ve üzüm üreticisinin bu fiyatlarla para kazanma şansının olmadığını söyleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, sadece üzüm değil nerdeyse çiftçinin ürettiği her ürünün tarlada kaldığını ifade etti. CHP iktidarında çiftçiye hak ettiği değerin verileceğinin sözünü veren Başevirgen şunları söyledi: “Toprak Mahsulleri Ofisi alım fiyatını açıklamadı. . Biz yerelden çiftçimize destek olmaya başladık. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Yapılacak ilk genel seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek ve çiftçiye gereken değeri verecek.”