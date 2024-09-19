6 Eylül'de İsrail tarafından öldürülen 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin mezarını ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ailesine başsağlığı diledi. Erbaş, "Gazze’de Filistin’de şehit olması, orada insanlık mücadelesinin bir parçası olması açısından çok daha anlamlıdır," dedi.

Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de şehit edildikten sonra 13 Eylül'de Didim'de toprağa verilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Didim Asri Mezarlığı'ndaki kabristanını ziyaret etti. Bu ziyarette, AK Parti Aydın milletvekilleri ve Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca da yer aldı. Mezarda okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dualar edildi.

Aileye Taziye ve Destek

Ziyaretin devamında Erbaş, Ayşenur'un baba ocağına giderek, aile üyeleriyle bir araya geldi. Burada Ayşenur’un babası Mehmet Suat Eygi, dedesi Şerif Eygi ve amcası Yılmaz Eygi'ye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulunan Erbaş, Ayşenur’un şehit olmasının, dünyanın gözlerini zulme kapatan bir farkındalık yaratmasını umduğunu belirtti.

Dünya Kamuoyuna Mesaj

Erbaş, "Dünya bu işgale kör ve sağır," diyerek, Ayşenur’un katledilmesinin, zalimlerin zulmünün ne kadar arttığını gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, Ayşenur'un bir aktivist olarak mazlumların yanında yer almasının, onun değerini artırdığını ifade etti. Ziyaret sırasında, Ayşenur'un adına ilçede bir camii yaptırılması için hazırlanan dilekçe de Erbaş'a sunuldu.

Diyanet İşleri Başkanı, ayrıca, baba Mehmet Suat Eygi’ye bir Kur'an-ı Kerim hediye etti. Bu ziyaret, Ayşenur Ezgi Eygi’nin anısını yaşatmayı ve ona duyulan saygıyı artırmayı amaçlıyor.