CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Can Atalay’ı ziyaret ettiklerini duyurdu. Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, “Bu hukuksuz düzen yıkılacak, adalet kazanacak” ifadeleri yer aldı.

CHP’li vekillerden Silivri çıkarması

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, partili milletvekillerinin Silivri Cezaevi’nde tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ı ziyaret ettiği belirtildi.

“Adalet terazisi şaşmış durumda”

Bakırlıoğlu, ziyaret sonrası yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Adaletin ayaklar altına alındığı, iftira ve düzmece dosyalarla CHP'li belediyeler ve başkanlarımızın hedef alındığı, halkın iradesinin yok sayıldığı bu düzene boyun eğmeyeceğiz. Bu hukuksuzluk düzeni er geç yıkılacak, adalet mutlaka kazanacak! #Adaletİçin #Ekremİmamoğlu”