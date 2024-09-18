CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Sarıgöl’de üzüm üreticileriyle buluşarak, fiyatların hızla düşmesi karşısında üreticilerin yaşadığı sıkıntıları dinledi. Geçen yıl 16 TL olan sumalık üzüm fiyatının bu yıl 7 TL’ye kadar gerilediğini belirten milletvekilleri, “TMO neden fiyat açıklamıyor, neden alım yapmıyor?” diye sordu.

TMO’nun fiyat açıklamaması eleştirildi

Üreticilerin maliyetlerinin katlandığını ifade eden Bakırlıoğlu, mazot ve gübre fiyatlarındaki artışın altını çizdi. Geçen yıl 16 TL’den alıcı bulan üzümün, bu yıl neredeyse yarı fiyatına düşmesini eleştirerek, “TMO bu zor günde çiftçinin yanında olmalıydı” dedi. Ayrıca, üreticilerin tüccarların insafına bırakıldığını vurguladı.

CHP’nin çözüm önerisi

CHP’li Bekir Başevirgen ise TMO’nun fiyat açıklamamasının büyük sorun yarattığını belirtti. Çiftçilerin zor günler geçirdiğini ifade eden Başevirgen, "CHP iktidarında çiftçiye hak ettiği değeri vereceğiz" dedi. Üzüm fiyatlarına tepkisini göstermek isteyen Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve üreticiler ise üzümü yere dökerek protesto etti.