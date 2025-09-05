Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul’daki bazı ilçe kongrelerinin engellenmesine ilişkin yaptığı başvuruyu görüşmek üzere toplandı. Kurulun, toplantının ardından kısa kararını açıklaması bekleniyor.

CHP’nin itirazı YSK gündeminde

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararına dayanılarak Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kongre yapılmayacağı yönündeki kararlarını YSK’ye taşıdı.

Başvuruda, söz konusu kararların “tam kanunsuzluk” teşkil ettiği ve uygulanmasının hukuken mümkün olmadığı savunuldu.

CHP’nin dilekçesinde ne vardı?

CHP, YSK’ye sunduğu dilekçede, İstanbul İl Kongresi’ne yönelik ihtiyati tedbir kararının “görev gaspı” niteliğinde olduğunu öne sürdü. Dilekçede, bu kararın “maddi ve hukuki imkânsızlık nedeniyle icra edilemeyeceğinin tespiti” talep edildi.

Ayrıca, ilçe seçim kurullarının aldığı kongre yapılamayacağı yönündeki kararların “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle kaldırılması istendi.

Karar bekleniyor

YSK toplantısında CHP başvurusunun yanı sıra farklı başvuruların da gündeme geldiği öğrenildi. CHP’nin talebine ilişkin kısa kararın toplantı sonrası kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.