CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde yaşanan "kılıç çatma" ritüeli hakkında sosyal medyada ve basında çıkan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bağcıoğlu, bu tür geleneksel ritüellerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin ve onur anlayışının bir parçası olduğunu belirtti.

"Herhangi bir suç unsuru taşımaz"

Bağcıoğlu, törende yer alan "kılıç çatma" uygulamasının uzun yıllardır Harp Okulları’nda yapılan bir gelenek olduğunu ifade ederek, "Bu ritüel, mezuniyetin ve başarıların kutlandığı, askerlik camiasının birlikteliğini ve sadakatini simgeleyen bir uygulamadır. Yıllardır devam eden bu uygulama, sevincin ve mezuniyetin bir göstergesidir ve herhangi bir suç unsuru taşımaz" dedi.

Bağcıoğlu, "Mustafa Kemal'in Askeriyiz" ifadesinin tartışmaya açılmasının doğru olmadığını belirterek, "Bu ifadenin suç unsuru taşımadığını, aksine Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığı simgelediğini" vurguladı.

"Siyasi tartışmalardan kaçınılmalı"

Bağcıoğlu, mezuniyet törenleriyle ilgili yaşanan tartışmaların, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genç subaylar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni siyasi tartışmaların içine çekmek, hem askeri disiplini hem de moral bütünlüğü zedeler. Bu tür tartışmalar, özellikle genç subayları hedef alarak, onların morallerini bozabilir ve kurumun prestijini etkileyebilir" şeklinde konuştu.

Adil ve Atatürkçü bir inceleme beklentisi

CHP’li Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı’nın ve yetkili komutanların konuyu adil ve Atatürkçü bir perspektifle inceleyeceğini belirtti. Bağcıoğlu, "Başta Milli Savunma Bakanımız olmak üzere yetkili komutanlarımızın, bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Adil bir sonuç çıkmasını ve Türk milletinin tatmin edileceği bir değerlendirme yapılmasını umuyorum" dedi.