İzmir Milletvekili ve DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü Seda Kaya Ösen, 9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Mesajında, İzmir’in işgalden kurtuluşunun sadece İzmir’in değil, Anadolu’nun da kurtuluşunun sembolü olduğunu belirtti.

İzmir’in kurtuluşu ve anlamı

Ösen, mesajında İzmir’in işgalden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü coşkuyla kutladığını ifade etti. "Güzel İzmir'imizin işgalden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü gönülden kutluyorum" diyerek, bu özel günün Türkiye’nin milli mücadelesinin en önemli anlarından biri olduğunu vurguladı.

Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi

Seda Kaya Ösen, İzmir’in kurtuluşunun, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir simgesi olduğunu söyledi. “Kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden azimle, inançla, fedakarlıkla kazanılan bu zafer, milletimizi bağımsızlık ve özgürlük ülküsü etrafında bir araya getirmiştir” ifadesiyle, bu mücadelenin toplumsal birlikteliği pekiştirdiğine dikkat çekti.

İzmir’in temsil ve sorunların çözümü

İzmirli vekil olarak, şehrini en iyi şekilde temsil etme ve sorunlarını çözme konusundaki kararlılığını yineleyen Ösen, “İzmir’in İzmirli vekili olarak şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek sorunlarını çözmek için mücadelemiz hiç bitmeyecek” dedi. Bu sözlerle, İzmir’in geleceği için süren mücadelesinin ve hizmet anlayışının altını çizdi.

Kahramanlar ve anma

Ösen, mesajında başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle andığını belirtti. “Ruhları şad olsun” diyerek, vatan için canlarını feda eden kahramanlara duyduğu minnettarlığı ifade etti.