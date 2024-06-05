Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, TBMM Genel Kurulu’nda Edirne’nin sorunlarını kürsüden anlattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 4 Haziran’da TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, kürsüden Edirne’nin sorunlarını anlattı. Sözlerine “Tarihiyle, turizm olanaklarıyla, konumuyla eşsiz bir noktada olmasına karşın hak ettiği değeri görmeyen Edirnemizin sorunlarını anlatmak için kürsüye çıktım” ifadeleriyle başlayan CHP’li Yazgan, “Yanı başımızdaki Yunanistan, Bulgaristan ve hatta Romanya vatandaşları sadece kimlikleriyle Edirne'ye geliyorlar, yiyorlar, içiyorlar, mutfak alışverişlerini bile burada yapıyorlar. Edirneliler de vize sırası bekliyor; bu ekonomik krizde gidilebilirse tabii. Edirneliler bize soruyor, biz de iktidara soruyoruz;biz ne zaman bir Bulgar, bir Yunan ya da bir Romanyalı gibi kimliğimizle yurt dışına gidebileceğiz?” sorusunu yöneltti.

‘EDİRNELİLER EDİRNE’DE DURAMIYOR’

Edirne doğumlu 504 bin kişi bulunduğunu ancak bunların 285 bininin Edirne’de yaşadığını vurgulayan CHP’li Yazgan, “Yani 219 bin kişi doğduğu bu ilde değil, başka bir ilde yaşıyor. Edirnelilerin neredeyse yarısı Edirne'de duramıyor. Bu, Edirne'yi görmezden gelen, istihdam yaratmayan, tarımı desteklemeyen, sanayiyi anlamayan bu iktidarın suçudur. Bu sene hızlı tren yatırımı dışında neredeyse hiçbir icraatınız yok, buna ayrılan bütçenin de yarısı Avrupa Birliği fonu, yani bizim projemiz değil” ifadelerini kullandı. CHP’li Yazgan, Edirne'nin sorunlarının saymakla bitmediğini, iktidarın Edirne'de sınıfta kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Yıllardır Edirne merkezde yeni okul açılmıyor. Yeni kurulan ve yaklaşık nüfusu 10 bin olan Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde ne bir ilkokul var ne de bir ortaokul. Edirne merkezde Plevne İlkokulu’nun mevcudu bine dayanmış, sınıf başına 32 öğrenci düşüyor. Bu mu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliniz sizin? Keşan'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan iki okuldan biri iki yıldır, diğeri ise bir yılı aşkın süredir yeniden inşa edilmeyi bekliyor. Bu nedenle, diğer okullarda ikili eğitim yapılmak zorunda kalınıyor.”

ERGENE NEHRİ TEPKİSİ

Çiftçilerin sorunlarına da değinen Yazgan, Edirne’nin Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “2023'te en çok çeltik ve ayçiçeğinin üretildiği kenttir. Peki, çeltiğin sulaması nereden yapılıyor biliyor musunuz? Kirliliğiyle meşhur olan Ergene Nehri'nden yapılıyor. Edirne’nin önemi verilerle ortada. Peki, iktidar ne kadar önem veriyor? Edirne kırsal kalkınma destekleri verilen 42 il arasında yok. Buğday biçiliyor ama ortada hâlen alım fiyatı yok. TMO'nun depoları dolu ağzına kadar, buğdaylar taşıyor ama ithalattan vazgeçmişler mi? Bu da yok. Kısacası bu iktidar ‘yok, yok, yok iktidarı’dır” ifadelerini kullandı.

Yazgan, Edirne’nin kültürel önemini de TBMM’de kürsüden anlattı. İstanbul'un atası, serhat şehri Edirne'nin kültür başkenti olarak da anıldığını söyleyen Yazgan, “Edirne, sadece Kırkpınar ve Selimiye Camisi'nden ibaret bir şehir değildir. Yüzlerce tarihî eser harabe hâlde. Yılda 10 eser ihya edilse tamamlanması en az elli yıl sürer. Birkaç yılda bir yapılan tek tük restorasyonlarla lütfen göz boyamaya devam etmeyin. Bir göz boyama hikâyesi daha; Uzunköprü Ergene Stadyumu yıkılalı üç yıl oldu, yerinde stat yok. Edirne 25 Kasım Stadyumu yıkılıyor, yerine stat projesi yok. Sizlere soruyorum; bu topçular toplarını sokakta mı oynasınlar?” dedi

Yazgan, Keşan-Enez yoluna ilişkin sıkıntıları da anlatırken, yaşamını yitiren eski CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ı andı. Yazgan, şunları kaydetti:

“Keşan-Enez yolumuz yıllardır kanayan yara, özellikle yazın yoğun şekilde kullanılıyor ve kazaya davetiye çıkarıyor. Türkiye'yi duble yollarla donattığını söyleyen iktidar, bu yolun ihalesini ancak yapabildi. Bu yol ne zaman bitecek? Edirnelilerin gönül rahatlığıyla kullanabileceği yolu ne zaman olacak? Edirnelilerin vergilerini bari bir kez olsun Edirne için düzgün harcayalım. Şu yolu da bitirin ya. Vekil olduğumda dediler ki ‘Kendini parçalasan da bu yolu yaptıramazsın, yapmazlar.’ Bari rahmetli Erdin Bircan vekilimizin memleketinin yolunu onun hatırına yapın. Bu görevin başındayken rahmetli oldu, onun hatırına bu yolu bitirelim.”