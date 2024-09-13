Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç’ın özel haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, mecliste yaşanan tartışmalar üzerine konuştu.

CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘2025-2029 Stratejik Plan’ın AK Parti Meclis Üyeleri tarafından ağır eleştiri toplarına ilişkin verdiği açıklamada “Hepsine verecek cevabımız var bizim” diyerek söze başladı.

CHP’li Yıldır, “Hakkımız olanı almak için 309 açtık” diyerek şunları söyledi:

“Bugünkü meclis toplantısında 2025-2029 Stratejik Plan’a ilişkin AKP’li Meclis Üyelerinden gelen tüm eleştirilere de cevabımız var bizim. Eksik ne orada? Şu eksik koyun dedikleri bir şey oldu mu? Varsa koyalım? Bizim stratejik planımızda işleme alınması gereken maddelerden bir tanesi de hakkımız olanı geri almaktı. 309 dava açtık. Onları alabildik mi? 6360 sayılı yasa kapsamında bize devretmeleri gereken şeylerin birçoğunu devretmediler. Ama bakıyorum Ordu, Trabzon, Bursa; onlarda ne kadar AK Parti ve MHP’li belediyeler varsa İl Özel İdare’nin tüm malları olduğu gibi devredilmiş! Bize niye devredilmiyor? Neden 309 tane dava açmak zorunda kalıyoruz? Bunları konuşamıyoruz. Ama stratejik plan hakkında atılıyor tutuluyor. İZBETON hikayesiyle başlayıp aynı hikayeyle bitiriyorlar. Onları konuşunca da ‘siyaset’ yapmış oluyoruz. Buyursunlar Fikirtepe’yi, Karabağlar’ı konuşalım; konuşturmuyorlar. Fikirtepe bi rezalet değil mi? Hâlâ bitmiş bir olaydan bahsedebiliyor muyuz? İki adanın prestij konusu var: Fikirtepe ile Karabağlar’da 540 hektar. İkisi de rezalet durumda” dedi.